Photo : KBS News

Die südkoreanische Botschaft in China hat angekündigt, die Korrektur eines falschen Suchergebnisses eines chinesischen KI-Chatbots in Bezug auf den berühmten koreanischen Dichter Yun Dong-ju zu verlangen.KBS hatte jüngst berichtet, dass ein vom chinesischen Portal Baidu gestarteter KI-Chatbot das Suchergebnis geliefert habe, dass Yun Dong-ju Chinese sei. Yun (1917-1945) war ein koreanischer Dichter, der in der Provinz Jilin in China geboren wurde.Ein Mitarbeiter der südkoreanischen Botschaft sagte telefonisch einem KBS-Reporter, es gebe zahlreiche Beweise dafür, dass Yun Koreaner sei. Als er am Yonhi College (Vorgängerhochschule der Yonsei Universität in Seoul) studiert habe, sei die Provinz Nord-Hamgyeong als Herkunftsort seiner Familie in die Studentenakte eingetragen worden.Als Yun später wegen des Vorwurfs antijapanischer Aktivitäten in Japan vor Gericht stand, sei in der Prozessakte Nord-Hamgyeong als Herkunftsort angegeben worden, hieß es weiter.Die Botschaft werde die Position der südkoreanischen Regierung erneut darlegen und das chinesische Außenministerium mit Nachdruck um eine Korrektur bitten, teilte der Mitarbeiter mit.