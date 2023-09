Verteidigungsminister Lee will zurücktreten

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Lee Jong-sup hat dem Präsidialamt seinen Rücktritt angeboten.Das teilte Lee am Dienstag KBS telefonisch mit. Er habe sich viele Gedanken gemacht, um eine Sicherheitslücke zu verhindern. Er denke, dass die Regierung sehr belastet werde, sollte er nicht seinen Rücktritt einreichen, sagte er.Er fügte hinzu, dass er aufrichtig zu arbeiten versucht habe. Es scheine jedoch kein Mittel gegen die Offensive von einigen in den Medien und der Politik zu geben, sagte er.Zum Vorwurf, dass er sich ungerechtfertigt in die Ermittlungen zum Tod eines Marineinfanteristen bei der Suche nach Vermissten nach einem Unwetter im Juli eingemischt habe, sagte Lee, es sei bedauerlich, dass sich die Angelegenheit in eine Richtung entwickelt habe, die mit dem Kern der Sache nichts zu tun habe.Das Oppositionslager hatte angekündigt, aufgrund mehrerer Kontroversen um Lee seine Amtsenthebung anstreben zu wollen.Wie verlautete, werde das Präsidialamt den Abgeordneten Shin Won-sik der regierenden Partei Macht des Volks, einen pensionierten Drei-Sterne-General, zum neuen Verteidigungsminister designieren, sollte es Lees Rücktrittsgesuch akzeptieren.