US-Außenministerium bezeichnet Kim-Putin-Treffen als letzten Schritt vor Waffenhandel

Photo : KBS News

Das US-Außenministerium hat das bevorstehende Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als letzten Schritt in einer Reihe von Gesprächen zwischen beiden Ländern über einen Waffenhandel definiert.Die entsprechende Äußerung machte Jung Pak, stellvertretende Sondergesandte für Nordkorea des Ministeriums, in ihrer Grundsatzrede bei einem Seminar, das von der in Washington ansässigen Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien veranstaltet wurde.Russland wolle mehrere Arten von Munition von Nordkorea erhalten, die es im Krieg gegen die Ukraine einsetzen wolle, sagte Pak.Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, sagte, dass jeder Waffentransfer von Nordkorea an Russland einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstellen würde. Er warnte, dass neue Sanktionen verhängt werden könnten.Er bezeichnete es als „Bettelei“, dass sich Putin mit Kim, einem „internationalen Paria“ treffe, um diesen um Unterstützung im Krieg zu bitten.Das Weiße Haus und die US-Sicherheitsbehörden beobachten die Entwicklungen genau, indem sie Nordkorea wiederholt auffordern, seine Zusage einzuhalten, Russland keine Waffen bereitzustellen.Da sich ein Geschäft zwischen Nordkorea und Russland für Waffenlieferungen abzeichnet, werden inner- und außerhalb der USA besorgte Stimmen über mögliche Auswirkungen auf die Ukraine und auf die Lage in Nordostasien laut.