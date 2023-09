Yoon: Südkoreas Hilfe für Ukraine wird Koreanern zugute kommen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat angesichts der angekündigten Hilfen für die Ukraine in Milliardenhöhe erklärt, dass dies den Menschen in Südkorea zugute kommen würde.Yoon sagte heute auf der Kabinettssitzung, verantwortungsvolle Beiträge seien schließlich für die Bürger der Republik Korea gedacht. Sollte Südkorea in der internationalen Gemeinschaft respektiert werden und eine Führungsrolle übernehmen, werde dies schließlich seinem Volk nutzen.Er sagte, dass man Ländern, die großen Katastrophen und einer militärischen Aggression ausgesetzt seien, aktiv helfen müsse. Die internationale Gemeinschaft beobachte genau, welche Beiträge große Volkswirtschaften leisteten und ob sie ihrer Verantwortung nachkämen.Yoon hatte beim G20-Gipfel am Sonntag im indischen Neu-Delhi ein Hilfspaket für die Ukraine präsentiert. Demnach wird Südkorea dem Land nächstes Jahr 300 Millionen Dollar zukommen lassen und ab 2025 niedrigverzinsliche Darlehen über zwei Milliarden Dollar gewähren.