Südkorea schickt medizinische Kräfte nach Marokko

Photo : YONHAP News / AFP

Südkorea hat beschlossen, medizinische Kräfte nach Marokko zu entsenden.Dies teilte das Außenministerium in Seoul mit.Die Seouler Regierung werde zudem humanitäre Hilfe in Höhe von zwei Millionen Dollar bereitstellen, um den Opfern des Erdbebens zu helfen.Über den Umfang und den genauen Zeitpunkt der Entsendung der medizinischen Kräfte werde mit der marokkanischen Regierung gesprochen, hieß es.Am letzten Freitag hatte sich in Marokko ein Erdbeben der Stärke 6,8 ereignet. Bislang wurden mehr als 2.800 Todesopfer gemeldet.