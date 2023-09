Seoul fordert Russland zum verantwortungsvollen Handeln auf

Photo : YONHAP News

Die Regierung in Seoul ruft Russland dazu auf, als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat verantwortungsvoll zu handeln.Mit dieser Äußerung ging ein zuständiger Mitarbeiter des Präsidialamtes in Seoul auf die Frage von Journalisten nach Einschätzungen ein, wonach Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Russlands Präsident Putin ein Gipfelgespräch führen und über den Waffenhandel sowie die militärische Zusammenarbeit beraten würden.Die südkoreanische Regierung bleibe in Zusammenarbeit mit den Verbündeten auf dem Laufenden und vorbereitet. Die Entwicklungen rund um ein Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und Russland würden von vielen Ländern mit Sorge verfolgt, hieß es weiter.