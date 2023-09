Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Dienstag 0,79 Prozent verloren.Der Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 2.536,58 Zählern.Die Anleger seien vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten vorsichtig, da sie sich Hinweise darauf erhofften, in welche Richtung die US-Notenbank in der Zinspolitik gehe, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.