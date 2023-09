Kyodo: Gipfel zwischen Nordkorea und Russland offenbar im Kosmodrom Wostotschny

Photo : YONHAP News

Das Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und Russland wird offenbar am östlichen Weltraumbahnhof Kosmodrom Wostotschny stattfinden.Dies berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf informierte Kreise aus Moskau.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Russlands Präsident Wladimir Putin könnten im Anschluss an ihr Gipfelgespräch außerdem eine Produktionsstätte für Kampfjets in der Industriestadt Komsomolsk am Amur in der Region Chabarowsk im Föderationskreis Russisch-Fernost besuchen, hieß es.Die Spekulationen über den Ort des Gipfelgesprächs bekamen aufgrund einer Bemerkung Putins bei der Hauptsitzung des Östlichen Wirtschaftsforums (EEF) in Wladiwostok Auftrieb, wonach er den Weltraumbahnhof besuchen wolle.Die Route des Zugs legt laut Beobachtern nahe, dass der russisch-nordkoreanische Gipfeltreffen heute stattfinden wird.Experten gehen davon aus, dass beide Länder ihre Absicht einer militärischen Zusammenarbeit mit einem Schwerpunkt auf der Weltraumtechnologie bekannt machen könnten, sollte der Gipfel tatsächlich in dem Weltraumbahnhof stattfinden.