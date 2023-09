Nordkoreas Machthaber sieht Besuch in Russland als Demonstration von Bedeutung der strategischen Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Staatsmedien haben am Mittwoch bestätigt, dass Machthaber Kim Jong-un tags zuvor die russische Grenzstadt Khasan besucht hat.Die Nachrichtenagentur KCNA meldete, dass Kims Sonderzug um 6 Uhr im Rahmen eines offiziellen Besuchs in Russland in den Bahnhof eingefahren sei. Zweck des Besuchs sei es, die freundschaftlichen und kooperativen Beziehungen auf eine höhere Stufe zu heben.Kim sei von russischen Beamten begrüßt worden, darunter der Minister für Bodenschätze und Umwelt, Alexander Kozlov, und der regionale Gouverneur Oleg Kozhemyako.Bei einem Treffen mit russischen Beamten habe er sich erfreut darüber geäußert, wieder in Russland zu sein, etwa vier Jahre nach der letzten Visite im Jahr 2019. Sein Besuch sei eine klare Manifestation der strategischen Bedeutung der Beziehungen zwischen beiden Ländern, wurde Kim zitiert.Laut dem KCNA-Bericht wurde Kim von Minister Kozlov ein Geschenk überreicht. Anschließend sei Kim mit dem Zug weitergefahren, der Zielort wurde jedoch nicht genannt.