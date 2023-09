Staatspräsident Yoon bestätigt Entlassung von KBS-Intendant Kim Eui-cheol

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol hat am gestrigen Dienstag die Entlassung des Präsidenten und CEO des öffentlich-rechtlichen Senders KBS Kim Eui-cheol bestätigt.Das Präsidialamt gab bekannt, Yoon habe dem vom KBS-Vorstand vorgelegten Antrag stattgegeben.Zuvor am selben Tag stimmten sechs der elf Vorstandsmitglieder des Senders bei einer außerordentlichen Sitzung für die Entlassung Kims und nahmen den Antrag an. Die restlichen fünf Mitglieder, die auf Empfehlung des Oppositionslagers ernannt worden waren, hatten die Abstimmung boykottiert.Kims Entlassung wurde wegen mehrerer Faktoren beantragt, darunter eine Verschlechterung des Managements aufgrund hoher Defizite und ein Verlust des öffentlichen Vertrauens aufgrund einer unfairen und parteiischen Programmgestaltung.