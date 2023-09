Im August 268.000 Arbeitsplätze mehr als im Vorjahresmonat

Photo : YONHAP News

Im August hat es im Vorjahresvergleich 268.000 Arbeitsplätze mehr gegeben.Wie das statistische Amt Statistics Korea am Mittwoch mitteilte, gab es im letzten Monat 28.678.000 Beschäftigte.Bereits zwei Monate in Folge entstanden mehr als 200.000 neue Jobs, nach einem Anstieg um 211.000 im Juli.Der Wert im August stellt aber einen deutlichen Rückgang verglichen mit den ersten Monaten des Jahres dar, als 300.000 bis 400.000 neue Arbeitsplätze entstanden waren.Die Beschäftigungsquote der Menschen ab 15 Jahren stieg im August um 0,3 Prozentpunkte auf 63,1 Prozent. In der Altersgruppe 15 bis 64 Jahre betrug der Anstieg 0,7 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 69,6 Prozent.Von den Menschen im Alter von 60 Jahren und älter gingen 304.000 Personen mehr einer Arbeit nach als im selben Vorjahresmonat. In der Altersgruppe 15 bis 29 Jahre waren es hingegen 103.000 weniger. Damit wurde bei den jungen Menschen den zehnten Monat in Folge eine rückläufige Beschäftigungsquote registriert.Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf zwei Prozent.