USA wollen im Falle nordkoreanischer Waffenlieferungen an Russland handeln

Photo : YONHAP News

Die USA wollen im Falle nordkoreanischer Waffenlieferungen an Russland nicht zögern und die notwendigen Maßnahmen ergreifen.Das sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington.Die USA hätten bereits deutlich gemacht, dass jeglicher Transfer von nordkoreanischen Waffen an Nordkorea gegen mehrere Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstieße.Die USA würden die Entwicklungen aufmerksam verfolgen und gegebenenfalls handeln, um die Beteiligten eines Rüstungsgeschäfts zur Verantwortung zu ziehen.Bereits am Vortag hatte sich der Sprecher ähnlich geäußert. Die USA hätten energisch Sanktionen gegen jedes Land oder jede Organisation umgesetzt, die Russlands Krieg unterstützten. Sollte dies notwendig sein, werde Washington nicht damit zögern, neue Sanktionen zu verhängen.Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Patrick Ryder, rief Nordkorea am Dienstag dazu auf, sein Versprechen einzuhalten, wonach es keine Waffen an Russland liefern werde. Die Bereitstellung von Waffen würde den Krieg in der Ukraine unnötig verlängern, so der Sprecher.