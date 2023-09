Anteil von Hyundai-Kia am US-Elektrofahrzeugmarkt sinkt durch IRA

Der Anteil von Hyundai-Kia am US-amerikanischen E-Automarkt ist seit dem Inkrafttreten des Inflation Reduction Act (IRA) im August letzten Jahres auf rund vier Prozent und damit auf ein Drittel des vorherigen Niveaus gesunken.Entsprechende Daten teilte der Abgeordnete der Regierungspartei, Kim Hoe-jae, am Dienstag mit.Den Daten zufolge lag der Anteil von Hyundai-Kia am US-Elektrofahrzeugmarkt im vierten Quartal letzten Jahres, unmittelbar nach Inkrafttreten des IRA, bei durchschnittlich 4,4 Prozent pro Monat.Dies entspricht einem Drittel des Werts vom Januar (12,5 Prozent), als der höchste Marktanteil verzeichnet wurde.Obwohl sich der Marktanteil dieses Jahr im Vergleich zu den Zeiten unmittelbar nach der Einführung des Gesetzes langsam erhole, habe das Niveau vor der Einführung des IRA noch nicht vollständig erreicht werden können, sagte Kim.Mit der Einführung des IRA sei die Nachfrage nach E-Autos zwar gestiegen, aber die koreanischen Unternehmen profitierten davon nicht genug.Er wies zudem darauf hin, dass die Regierung aktiv Gegenmaßnahmen ergreifen solle, weil Schäden für die koreanische E-Fahrzeugindustrie durch das IRA nachgewiesen worden seien.