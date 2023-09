Premierminister Südkoreas und Tschechiens einig über stärkere Kooperation bei Energie und Infrastruktur

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo und sein tschechischer Amtskollege Petr Fiala haben sich geeinigt, die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Infrastruktur zu verstärken.Han und Fiala kamen am Dienstag (Ortszeit) in Prag zu Gesprächen zusammen.Han sagte, dass Südkorea und Tschechien seit der Aufwertung ihrer Beziehungen zur strategischen Partnerschaft im Jahr 2015 die Kooperation in verschiedenen Bereichen, darunter Politik, Wirtschaft und Personenaustausch, ausgeweitet hätten. Er schlug vor, auch die Zusammenarbeit im Energiebereich zu intensivieren. Dies betreffe Atomkraftwerke und Wasserstoff. Auch im Bereich der Infrastruktur wie Hochgeschwindigkeitsbahnen sowie in der Verteidigungsindustrie könnten beide Länder enger kooperieren.Han wies darauf hin, dass der bilaterale Handel letztes Jahr mit 4,2 Milliarden Dollar das dritte Jahr in Folge ein Rekordniveau erreicht hatte. Er schlug gemeinsame Bemühungen vor, damit der bilaterale Handel und die Investitionen weiterhin wachsen werden.Laut dem Büro des Ministerpräsidenten in Seoul sagte Fiala, dass er den bisherigen Beitrag koreanischer Unternehmen zur Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern hoch bewerte. Er äußerte außerdem die Hoffnung, dass mehr koreanische Unternehmen in Tschechien investieren werden.