Stellvertretender US-Handelsminister besucht nächste Woche Südkorea

Photo : YONHAP News

Ein ranghoher US-Regierungsbeamter wird nächste Woche Südkorea besuchen, um Maßnahmen im Zusammenhang mit einer zu erwartenden Vereinbarung zwischen Nordkorea und Russland über Waffenlieferungen zu erörtern.Er werde nächste Woche nach Südkorea und Japan reisen, teilte der stellvertretende US-Handelsminister Don Graves bei einem von der südkoreanischen Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) veranstalteten Forum am Dienstag (Ortszeit) in Washington mit.Graves sagte, dass er während seines Besuchs in Südkorea die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA für Exportkontrollen erörtern werde. Man müsse die Fähigkeit Russlands zur Umgehung von Exportkontrollen weiter unterbinden, die das Land genutzt habe, um sich Technologie und Material für seinen illegalen Krieg gegen die Ukraine zu sichern.Es wird erwartet, dass Südkorea und die USA besprechen werden, wie sie gemeinsam vorgehen können, wenn Nordkorea Russland mit Dual-Use-Gütern beliefern will, die auch für militärische Zwecke genutzt werden können.Graves teilte mit, dass Maßnahmen zur Kooperation für die Schaffung eines stabilen Halbleiter-Ökosystems ebenfalls auf der Tagesordnung seiner Südkorea-Reise stünden.