Politik LG Chem eröffnet europäisches Customer Solution Center in Frankfurt

LG Chem hat am Mittwoch bekannt gegeben, sein Europäisches Customer Solution Center (CS Center) in Frankfurt eröffnet zu haben.



Das südkoreanische Chemieunternehmen setzte seit September 2021 etwa 50 Milliarden Won (37,6 Millionen Dollar) ein, um eine dreistöckige Einrichtung mit einer Grundfläche von 7.400 Quadratmetern zu bauen.



Neben Materialien für die Automobilindustrie spezialisiert sich das Zentrum auf umweltfreundliche Materialien wie recycelte Kunststoffe. Mitarbeiter werden ständig im Einsatz sein, um technische Unterstützung zu bieten.



LG Chem will mit der Eröffnung des europäischen CS Center einen Stützpunkt für die Kundenbetreuung aufbauen, der vor Ort technische Lösungen anbieten kann, und dadurch seine Marktposition in Europa festigen.



Der europäische Markt ist für LG Chem ein wichtiger Absatzmarkt. Seit dem Markteintritt im Jahr 2005 konnte der Umsatz bis letztes Jahr fast um das 100-Fache steigen.