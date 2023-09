Internationales Russland steigert im Juli Export von raffinierten Ölprodukten nach Nordkorea deutlich

Inmitten seiner Annäherung an Nordkorea hat Russland im Juli den Export von raffinierten Erdölprodukten nach Nordkorea im Juli deutlich gesteigert.



Nach Angaben auf der Website des Sanktionskomitees des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea hat sich das entsprechende Exportvolumen Russlands im Juli auf 10.933 Barrel vervierfacht. Im Mai waren es 2.593 Barrel und im Juni 2.305 Barrel.



Die russischen Lieferungen von raffinierten Ölprodukten an Nordkorea hatten im Januar etwa 44.000 Barrel betragen. Seitdem war es abwärts gegangen, ehe im Juli ein Anstieg verzeichnet wurde.



Im Juli kamen Spekulationen über Waffengeschäfte zwischen Nordkorea und Russland auf. Dazu trug auch bei, dass der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu an der Militärparade anlässlich des Jahrestags des Waffenstillstands im Koreakrieg in Nordkorea teilnahm.



Nordkorea hat im laufenden Jahr bis Juli insgesamt 79.904 Barrel raffinierte Ölprodukte aus Russland eingeführt. Einschließlich der Lieferungen aus China wurden insgesamt 173.694 Barrel an Nordkorea geliefert. Das entspricht 35 Prozent der vom UN-Sicherheitsrat festgelegten jährlichen Obergrenze von 500.000 Barrel.