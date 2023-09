Militär: Nordkorea feuert zwei ballistische Kurzstreckenraketen aufs Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat heute zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgeschossen.Der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas teilte mit, dass er zwei ballistische Kurzstreckenraketen entdeckt habe, die zwischen 11.43 und 11.53 Uhr aus dem Sunan-Gebiet in Pjöngjang aufs Ostmeer abgefeuert worden seien.Beide Raketen flogen jeweils 650 Kilometer weit und stürzten ins Ostmeer.Südkoreanische und US-amerikanische Geheimdienste analysieren die genauen Flugdaten.Der JCS kritisierte, dass die fortgesetzten Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea schwerwiegende Provokationen darstellten, die den Frieden und die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und auch in der internationalen Gemeinschaft untergrüben. Man verurteile diese als eindeutigen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und fordere einen sofortigen Stopp, hieß es.