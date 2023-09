Kim Jong-un und Putin kommen zu Gipfelgespräch zusammen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Russlands Staatspräsident Wladimir Putin sind am östlichen Weltraumbahnhof Kosmodrom Wostotschny in Russland zum ersten Mal seit vier Jahren und fünf Monaten zusammengekommen.Berichten lokaler Medien in Russland zufolge empfing Putin den nordkoreanischen Machthaber herzlich. Kim habe sich dafür bedankt, dass der russische Präsident ihn trotz seines vollen Terminkalenders zum Gespräch eingeladen habe.Wie aus informierten Kreisen verlautete, hätten Kim und Putin gemeinsam die Anlage zur Montage der neuesten russischen Trägerrakete "Angara besichtigt. Vor dem Betreten des Schauplatzes des Gipfels habe der nordkoreanische Machthaber in das Gästebuch geschrieben, dass die Ehre Russlands unsterblich sei, den ersten Menschen ins All gebracht zu haben.Das Gespräch habe um 14.30 Uhr koreanischer Uhrzeit begonnen und etwa zwei Stunden lang gedauert. Nach Angaben des Kremls wurde keinerlei Dokument angenommen.In der Rede zum Beginn des Gipfels habe sich Kim für die Gelegenheit bedankt, ein breiteres Verständnis über die aktuelle Lage und Zukunft des mächtigen Landes bei der Weltraumentwicklung erlangen zu können und bekräftigte außerdem, sich dem russischen Kampf gegen den Imperialismus anzuschließen, hieß es weiter.Vor dem Beginn des Gesprächs gab der Kreml bekannt, dass Kim und Putin über einen sensiblen Bereich sprechen wollten, der nicht öffentlich bekannt gemacht werden könne.Putin habe ebenfalls erklärt, dass er mit Kim über alle Themen, darunter auch eine Kooperation bei Militärtechnologien, beraten wolle. Dass der Weltraumbahnhof als Gesprächsort ausgewählt worden sei, habe auch damit zu tun, dass Russland Nordkorea bei der Entwicklung künstlicher Satelliten unterstützen wolle, wurde Putin zitiert.