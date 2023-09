Präsident Yoon wechselt drei Minister aus

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat eine kleine Kabinettsumbildung vorgenommen, um drei Minister auszuwechseln.Zum neuen Verteidigungsminister wurde Shin Won-sik, Abgeordneter der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), designiert.Yoo In-chon, präsidialer Sonderberater für Kultur und Sport, wurde für den Posten des Ministers für Kultur, Sport und Tourismus nominiert. Kim Haing, die Mitglied des PPP-Krisenkomitees war, soll die Leitung des Ministeriums für Gleichstellung und Familie übernehmen.Die entsprechenden Personalentscheidungen machte der Stabschef des Präsidialamtes, Kim Dae-ki, am Mittwoch bekannt.Es wird davon ausgegangen, dass Yoon mit der zweiten Kabinettsumbildung nach seinem Amtsantritt unter der Berücksichtigung der Sachkompetenz die Kontinuität der Arbeit bewahren und zugleich für neue Impulse in der Bürokratie sorgen will.