Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index hat am Mittwoch kaum verändert geschlossen.Der Hauptindex rückte um 0,07 Prozent auf 2.534,7 Zähler vor.Die Anleger warteten auf die Bekanntgabe der Daten zu den US-Verbraucherpreisen im August am heutigen Mittwoch.An der Wall Street sei es angeführt von Technologieaktien am Dienstag abwärts gegangen. Grund seien steigende Ölpreise und ein erhöhter Zinsdruck, wurde Noh Dong-gil von Shinhan Securities Co von Yonhap zitiert.