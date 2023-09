﻿KCNA: Putin nimmt Einladung nach Nordkorea an

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin hat laut Angaben aus Pjöngjang eine Einladung nach Nordkorea angenommen.Nach dem Bankett im Rahmen des Gipfeltreffens am Mittwoch habe Kim die höfliche Einladung zu einem Besuch zu einem günstigen Zeitpunkt ausgesprochen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.Putin habe die Einladung bereitwillig angenommen und erklärt, die Geschichte und Tradition der Freundschaft zwischen Pjöngjang und Moskau fortsetzen zu wollen.Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte jedoch unmittelbar nach dem Spitzengespräch gesagt, dass Putin derzeit keine Pläne für einen Besuch in Nordkorea habe.Nach Kreml-Angaben hat sich Außenminister Sergei Lawrow mit seiner nordkoreanischen Amtskollegin Choe Son-hui auf ein baldiges Treffen geeinigt. Beide könnten sich Anfang nächsten Monats in Nordkorea treffen.Als Ergebnisse des Gipfeltreffens nannte KCNA die Einigung auf den Ausbau der strategischen und taktischen Zusammenarbeit. Auch wollten sich beide Länder militärischen Bedrohungen und Provokationen imperialistischer Kräfte stärker entgegenstellen, die Angriffe auf die Autonomie und friedliche Existenz der Menschheit unternähmen.