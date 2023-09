Kreml: Entsendung nordkoreanischer Truppen in Ukraine kein Thema bei Putin-Kim-Gipfel

Photo : YONHAP News

Eine Entsendung nordkoreanischer Truppen war nach Angaben aus Moskau kein Thema beim Gipfelgespräch zwischen Wladimir Putin und Kim Jong-un.Das teilte Kreml-Sprecher Dmitry Peskow dem russischen Auslandsfernsehprogramm RT TV Network am Mittwoch mit, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax.Bei dem Treffen im Kosmodrom Wostotschny sei aber über die Ausbildung nordkoreanischer Kosmonauten gesprochen worden.Kim habe Interesse an einer erweiterten Zusammenarbeit mit Russland über verschiedene Bereiche hinweg geäußert. Dazu zählten auch Gesundheitswesen, Bildung und humanitäre Hilfe. Putin habe Einblicke in Russlands Transportsysteme gewährt, einschließlich Flughäfen und Häfen.Auch über regionale Fragen hätten sie sich ausgetauscht und die Gründung eines Komitees auf Regierungsebene vereinbart.Nach weiteren Angaben des Sprechers verfolgt Putin zurzeit keine Pläne für einen Besuch in Nordkorea.