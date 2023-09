Seoul äußert Beileid für Opfer von Flutkatastrophe in Libyen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat nach der Flutkatastrophe in Libyen sein Beileid geäußert.Das Außenministerium gab in einer Erklärung seines Sprechers bekannt, die südkoreanische Regierung spende den Angehörigen der Opfer sowie den Bürgern in Libyen Trost und bringe ihr Beileid zum Ausdruck.Südkorea hoffe auf eine zügige Beseitigung der Schäden und dass die Bürger sich vom Schock und der Trauer erholen und in ihren Alltag zurückkehren können. Südkorea wolle der libyschen Regierung die nötige Hilfe und Unterstützung leisten, hieß es weiter.Ausländischen Medien zufolge forderten die verheerenden Regenfälle in der Hafenstadt im Osten Libyens, darunter im besonders stark betroffenen Darna, mehr als 6.000 Todesopfer. Mindestens 30.000 Menschen mussten evakuiert werden.