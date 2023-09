Ministerpräsident Han äußert Bedenken über mögliche militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat Bedenken über die mögliche militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland geäußert.In der Eröffnungsrede des ökonomischen Forums in Krynica Zdrój in Polen sagte Han am Mittwoch, es lasse sich eine Annäherung zwischen Nordkorea und Russland beobachten. Die Nachricht über eine mögliche militärische Kooperation wecke Befürchtungen. Nordkoreas Raketen- und Atomwaffenentwicklung sei in der Tat nicht nur für Ostasien, sondern auch für Europa eine Bedrohung.Han sagte weiter, der Angriff Russlands auf die Ukraine bedrohe die internationale Staatengemeinschaft. Es handele sich um einen Konflikt in Europa, er habe aber Auswirkungen über diese Region hinaus.Die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Europa im Bereich der Verteidigungsindustrie werde aktiv vorangetrieben. Seoul sei auf der Grundlage eines über 30 Jahre lang geschaffenen Vertrauens bereit, einen Beitrag zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten der europäischen Partnerstaaten zu leisten, betonte der Ministerpräsident.