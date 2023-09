Russische Medien: Kim Jong-un besucht weitere Regionen im russischen Fernostgebiet

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wird im Anschluss an das Spitzengespräch mit Wladimir Putin weitere Gebieten im russischen Fernen Osten besuchen.Das berichteten russische Medien wie die Nachrichtenagentur TASS am Mittwoch. Kim will den Angaben zufolge Komsomolsk-on-Amur besuchen, das sich rund 1.170 Kilometer vom Kosmodrom Wostotschny und Wladiwostok entfernt befindet.Die Industriestadt beherbergt eine Kampfflugzeug-Fabrik. Dort werden unter anderem die Mehrzweck-Kampfjets Sukhoi Su-35 und Su-57 hergestellt. Auch eine Werft befindet sich dort, in der Kriegsschiffe einschließlich U-Booten gebaut werden.In Wladiwostok, das Kim bereits im April 2019 besucht hatte, wolle Kim der russischen Pazifikflotte einen Besuch abstatten.Russische Medien rechnen für Sonntag mit Kims Besuch in Wladiwostok.