﻿USA stimmen möglichem Verkauf von 25 zusätzlichen F-35A-Kampfjets an Südkorea zu

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat dem möglichen Verkauf von F-35A-Tarnkappen-Kampfjets an Südkorea zugestimmt.Das teilte Defense Security Cooperation Agency (DSCA), die für den Export von Waffensystemen zuständige Behörde des US-Verteidigungsministeriums, am Mittwoch (Ortszeit) mit.Südkoreas Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA) hatte im März den Kauf von 20 weiteren F-35A-Kampfflugzeugen beschlossen. Sie sollen im Notfall verdeckte Angriffe auf Nordkoreas Atom- und Raketenanlagen ausführen.Laut Angaben der DSCA werde der Verkauf Südkorea eine glaubhafte Verteidigungsfähigkeit verschaffen, um Angriffe in der Region abzuschrecken. Auch werde dadurch die Interoperabilität mit dem US-Militär gewährleistet. Südkorea wäre damit besser in der Lage sein, auf aktuelle und künftige Bedrohungen zu reagieren.Für den Verkauf bedarf es noch der endgültigen Zustimmung des US-Kongresses.