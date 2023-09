Photo : YONHAP News

Die USA haben "erhebliche Sorge" über jede Art von Einigung zwischen Nordkorea und Russland über eine Zusammenarbeit geäußert, mit der Pjöngjangs militärische Kapazitäten verbessert werden.Washington habe bereits Bedenken über jede aufkeimende Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich zwischen Nordkorea und Russland geäußert, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.Er rief Nordkorea erneut dazu auf, sich an die öffentlich gemachte Zusage zu halten, wonach es Russlands Krieg in der Ukraine nicht unterstützen wolle. Kein Land auf dem Planeten und niemand solle Herrn Putin dabei helfen, unschuldige Ukrainer zu töten, sagte der Sprecher.Sollten sich Pjöngjang und Moskau auf ein Rüstungsgeschäft einigen, würden die USA dies bewerten und entsprechend reagieren.Die Bemerkungen des Sprechers erfolgten anlässlich des Gipfelgesprächs zwischen Kim Jong-un und Wladimir Putin im russischen Fernen Osten. Vor deren Zusammenkunft war vermutet worden, dass über einen Verkauf nordkoreanischer Munition und Waffen an Russland gesprochen werden könnte.