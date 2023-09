﻿Südkorea plant Finanzkooperation für Afrika im Wert von sechs Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat eine kräftige finanzielle Unterstützung für den Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern beschlossen.Für die Unterstützung in den nächsten zwei Jahren soll ein Finanzpaket in Höhe von sechs Milliarden Dollar geschnürt werden.Das gab der stellvertretende Ministerpräsident und Finanzminister Choo Kyung-ho nach Angaben seines Ministeriums am Mittwoch bekannt, als er den Vorsitz der Koreanisch-Afrikanischen Wirtschaftskooperation (KOAFEC) in Busan führte.Mittel in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar sollen aus dem Fonds für außenwirtschaftliche Zusammenarbeit (EDCF) kommen. Vorgesehen sind außerdem eine Exportfinanzierung in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar und die Bereitstellung von Mitteln aus einem Treuhandfonds der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB) in Höhe von 24 Millionen Dollar.Choo sagte weiter, dass er sich auf bedeutungsvolle Ergebnisse beim nächstes Jahr geplanten Korea-Afrika-Gipfel freue. Das Treffen in der Stadt Busan, die Gastgeberin der Expo 2030 werden wolle, sei eine Gelegenheit gewesen, den afrikanischen Ländern die Vision der Busan Expo anschaulich zu demonstrieren.KOAFEC findet seit 2006 alle zwei Jahre statt, um Südkoreas Erfahrungen mit der wirtschaftlichen Entwicklung an Afrika weiterzugeben und über die Kooperation bei der Ressourcenentwicklung zu diskutieren.