Putin: Militärtechnologische Kooperation mit Nordkorea auch im Rahmen von UN-Sanktionen möglich

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin hat erklärt, dass eine militärtechnologische Zusammenarbeit mit Nordkorea auch im Rahmen internationaler Regeln, einschließlich der Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea, möglich sei.Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS machte Putin die entsprechende Äußerung am Mittwoch (Ortszeit) in einem Interview mit dem russischen Fernsehkanal Rossija 1 nach dem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.Russland, das sich an den Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zur Verhängung von Sanktionen wegen Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogrammen beteiligt habe, werde sich an seine Verpflichtungen daraus halten. Das Land könne trotzdem eine Kooperation mit Nordkorea im Bereich der Militärtechnologie anstreben, hieß es.Putin sagte außerdem, es sei noch zu früh, in Bezug auf Kims Besuch in Russland Bilanz zu ziehen, weil das für ihn organisierte Programm noch nicht abgeschlossen sei.