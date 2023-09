Südkorea wird drittgrößtes nichteuropäisches Importland der EU

Photo : Getty Images Bank

Südkorea ist mit Stand April dieses Jahres zum drittgrößten nichteuropäischen Importland der Europäischen Union geworden.Das geht aus einem Bericht hervor, den der Koreanische Verband für Internationalen Handel (KITA) am Donnerstag veröffentlichte.Werden europäische Länder ausgenommen, lag Südkorea in der Rangliste der größten Importländer der EU an dritter Stelle hinter China und den USA. Südkorea überholte damit erstmals Japan und Russland.Im Zeitraum Januar bis April war China das größte Importland der EU außerhalb der Union. Aus China wurden Waren im Wert von 188,1 Milliarden Dollar importiert. Auf Platz zwei folgten die USA mit 123,8 Milliarden Dollar. Südkorea landete mit 26,4 Milliarden Dollar auf Platz sieben.Die südkoreanischen Ausfuhren in die EU legten im Zeitraum Januar bis Juli um 3,5 Prozent zu, während das gesamte Exportvolumen Südkoreas um 13 Prozent schrumpfte.Nach Warengruppen betrachtet, verzeichneten bei Fahrzeugen die Exporte von Elektroautos nach Deutschland und Frankreich den stärksten Zuwachs.Bei Fahrzeugteilen wurden mehr Lieferungen von Fahrgestellen und Reifen nach Deutschland und Tschechien registriert.