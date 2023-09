Minister äußert sich besorgt über mögliches Waffengeschäft zwischen Nordkorea und Russland

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Vereinigungsminister Kim Yung-ho hat sich sehr besorgt über eine mögliche militärische Zusammenarbeit und ein Waffengeschäft zwischen Nordkorea und Russland geäußert.Die entsprechende Äußerung machte Kim am Donnerstag nach dem Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Mittwoch in Russland.Bei einem Treffen mit der Presse teilte Kim die Einschätzung mit, dass Nordkorea und Russland kontinuierlich irgendeine Form von militärischem Handel anstrebten. Zur Begründung verwies er auf die Entwicklungen seit dem Nordkorea-Besuch des russischen Verteidigungsministers im Juli, die jüngsten Besuche von Kim Jong-un in Rüstungsfabriken, die Zusammensetzung seiner Delegation beim Russland-Besuch und die bekundete Bereitschaft Russlands zur Unterstützung Nordkoreas bei der Satellitenentwicklung.Kim forderte Russland und Nordkorea auf, illegale und brutale Handlungen zu unterlassen, die zu ihrer Isolation und Rückschritten führen würden, und sich an die internationalen Regeln, einschließlich der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, zu halten.Er sagte außerdem, dass die Regierung für Dialog, Austausch und Kooperation mit Nordkorea offen sei. Man werde keine kurzfristigen Ergebnisse anstreben, sondern innerkoreanische Beziehungen und ein System für Austausch und Kooperation im Einklang mit Gesetzen und Prinzipien aufbauen.