﻿Regierung: Japan plant drei weitere Einleitungen kontaminierten Wassers ins Meer

Die südkoreanische Regierung hat am Donnerstag mitgeteilt, dass bis März nächsten Jahres drei weitere Ableitungen kontaminierten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima ins Meer geplant seien.Park Koo-yeon, der stellvertretende Vorsitzende des Büros für Politikkoordination, teilte dies unter Berufung auf die von dem AKW-Betreiber TEPCO veröffentlichten Daten mit.TEPCO habe erklärt, dass das in Tanks gelagerte Kühlwasser in der Reihenfolge der Tanks B, C und A ins Meer geleitet werde, sagte Park.Derzeit befänden sich 7,8 Millionen Liter kontaminiertes Wasser in den Tanks C und A, aus denen die zweite und dritte Einleitung ins Meer stattfinden werde.Zuvor wurden bei der ersten Ableitung vom 24. August bis zum 11. September 7,76 Millionen Liter kontaminiertes Wasser aus den Tanks der Gruppe B ins Meer eingeleitet.