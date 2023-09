Präsident Yoon nimmt nächste Woche an UN-Generalversammlung teil

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird nächste Woche an der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York teilnehmen.Präsident Yoon und First Lady Kim Geon-hee würden vom 18. bis 22. September nach New York reisen, um einer hochrangigen Sitzung der UN-Vollversammlung beizuwohnen, teilte der stellvertretende Direktor des Büros für nationale Sicherheit, Kim Tae-hyo, am Donnerstag vor der Presse mit.Nach weiteren Angaben wird Yoon nach der Ankunft in New York am 18. September (Ortszeit) zuerst eine Reihe von bilateralen Gesprächen führen.Am 20. September werde Yoon eine Grundsatzrede vor der 78. UN-Generalversammlung halten. Darin werde er auch Südkoreas Pläne für Tätigkeiten als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats und die Ziele für die Amtszeit erläutern, hieß es weiter.