Kospi legt um mehr als 1,5 Prozent zu

Der Kospi-Index hat am Donnerstag um mehr als 1,5 Prozent zugelegt.Grund für den Anstieg war laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap die Inflation in den USA.Die Verbraucherpreise zogen um 3,7 Prozent an, die Kerninflation fiel aber von 4,7 Prozent im Juli auf 4,3 Prozent.Analysten erwarteten daher, dass sich die US-Notenbank auf die Kernrate konzentrieren und die Zinsen nicht erneut anheben werde.Die Inflation im August sei höher als erwartet ausgefallen, gleichzeitig habe die Kerninflation Bedenken über eine Zinserhöhung beseitigt, wurde Noh Dong-gil von Shinhan Securities von Yonhap zitiert.