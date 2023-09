Kreml: Putin nahm Kims Einladung nach Nordkorea an

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Einladung nach Nordkorea angenommen.Das teilte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov am Donnerstag mit. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un habe die Einladung bei einem Einzeltreffen ausgesprochen, Putin habe diese mit Dankbarkeit angenommen.Jede Einigung erfolge über diplomatische Kanäle, fügte der Sprecher hinzu.Einen Tag vorher hatte der Kreml bekannt gegeben, dass ein Gegenbesuch noch nicht auf der Agenda gestanden habe.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA hatte hingegen am selben Tag bereits berichtet, dass Putin die Einladung nach Nordkorea gerne angenommen habe.Nach weiteren Angaben Peskovs hätten Putin und Kim bei ihrem Treffen am Kosmodrom Wostotschny am Mittwoch Gewehre als Geschenk ausgetauschtPutin habe ein Gewehr von höchster Qualität aus russischer Produktion überreicht, Kim habe ein in Nordkorea hergestelltes Gewehr als Geschenk mitgebracht.