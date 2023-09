Südkoreas ﻿Premierminister trifft Präsidenten Polen und Litauens

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat am Donnerstag (Ortszeit) den polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda zu einem Gespräch getroffen.Laut dem Büro des Ministerpräsidenten haben beide Möglichkeiten erörtert, wie die Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Infrastruktur und Kernenergie vorangebracht werden kann. Über diese Bereiche war auch beim bilateralen Gipfel im Juli gesprochen worden.Präsident Duda habe sich zufrieden darüber geäußert, dass die bilateralen Beziehungen in vielen Bereichen enger würden.Er wolle sich dafür einsetzen, dass die Ergebnisse des jüngsten Gipfels möglichst bald sichtbar werden.Han sei auch mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nausėda zusammengekommen. Dabei habe er das bilaterale Gipfeltreffen am Rande des NATO-Gipfels im Juli als Wendepunkt in den bilateralen Beziehungen bezeichnet.Präsident Nausėda hoffe, dass mit der Eröffnung der koreanischen Botschaft in Litauen die bilateralen Austausch- und Kooperationsbeziehungen intensiviert werden.