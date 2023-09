Pentagon: Mögliche nordkoreanisch-russische Militärmanöver beeinflussen südkoreanisch-amerikanische Übungen nicht

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der US-Regierung werden mögliche Militärübungen Russlands und Nordkoreas die gemeinsamen Übungen der USA mit Südkorea nicht beeinflussen.Das teilte die Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums, Sabrina Singh, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit. Ihr war eine Frage zu jüngsten Bemerkungen des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu gestellt worden, wonach Übungen mit Nordkorea möglich seien.Mögliche Militärmanöver, die Nordkorea und Russland abhalten, hätten keinen Einfluss auf bilaterale oder trilaterale Übungen Südkoreas, der USA und Japans.Zur möglichen Lieferung nordkoreanischer Waffen an Russland sagte die Sprecherin, dass jedes Land, das Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine unterstütze, nicht nur den Konflikt verlängere, sondern sich auch direkt an der Tötung unschuldiger ukrainischer Zivilisten beteilige.Die USA hätten ihre Warnungen an Nordkorea in aller Öffentlichkeit deutlich gemacht, dass keine Einigung mit Russland über Waffenlieferungen angestrebt werden soll, sagte die Sprecherin weiter.