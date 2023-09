Nordkoreas Machthaber Kim in russischer Region Chabarowsk eingetroffen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist am Freitag in der russischen Region Chabarowsk eingetroffen.Laut einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur TASS kam Kims Sonderzug in Komsomolsk am Amur, eine Industriestadt in der Region Chabarowsk, an.Kim plant dort, eine Kampfflugzeug-Fabrik, die nach Juri Gagarin benannt wurde, zu besuchen. In dem Werk werden Mehrzweckkampfflugzeuge vom Typ Su-57 und zivile Flugzeuge gefertigt.Danach wird Kim mit seinem Sonderzug nach Wladiwostok in der Region Primorje weiterreisen, das etwa 1.150 Kilometer südlich von Komsomolsk am Amur liegt.In Russland wird davon ausgegangen, dass Kim in Wladiwostok das Kommando der Pazifischen Flotte und die Fernöstliche Föderale Universität besuchen wird, bevor er am späten Samstagabend die Heimfahrt nach Nordkorea antreten wird.