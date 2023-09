Internationales USA wollen auch in Japan Weltraumstreitkräfte stationieren

Die USA wollen auch in Japan ihre Weltraumstreitkräfte stationieren.



Die japanische Tageszeitung "Sankei" berichtete, der Kommandeur der US-Space Forces im indopazifischen Raum, Anthony Mastalir, habe gesagt, dass Vorbereitungen auf die Gründung von in Japan stationierten US-Weltraumstreitkräften noch in diesem Jahr im Gang seien.



Den Streitkräften würden Aufgaben wie die Kommunikation per Satellit, Überwachung der Raketen sowie Informationen zur Ortung zugeteilt. Auch die Unterstützung der Bodentruppen zähle zu ihren Aufgaben.



Eine weitere wichtige Aufgabe der US-Space Forces in Japan werde es sein, die von Südkorea, Japan und den USA vorangetriebene Weitergabe von Informationen untereinander in Echtzeit zu nordkoreanischen Raketenstarts zu unterstützen.



Im Dezember letzten Jahres riefen die USA die in Südkorea stationierten US-Weltraumstreitkräfte (SPACEFOR-KOR) ins Leben. Diese unterstehen dem Hauptquartier der US-Space Forces im indopazifischen Raum.