Washington verhängt Sanktionen gegen Russland

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat am Donnerstag Sanktionen gegen Russland verhängt.Wie aus Washington verlautete, hätten das US-Außenministerium sowie das Finanzministerium rund 150 Unternehmen und Einzelpersonen in und außerhalb von Russland sanktioniert. Diese hätten etwas mit der Lieferung von Waren und Technologien für den Krieg zu tun gehabt.Besondere Aufmerksamkeit ziehe die Tatsache auf sich, dass sich darunter auch Unternehmen aus mit den USA verbündeten Staaten befinden. Dazu zählten unter anderem ein finnisches Logistikunternehmen und türkische Werften. Ihnen werde die Beteiligung am Transport von Waren vorgeworfen, die auch zu Kriegszwecken verwendet werden können, darunter Batterien und Kameralinsen.Mitarbeiter der Wagner-Gruppe, die für den Transport der Munition aus Nordkorea nach Russland zuständig gewesen seien, stünden ebenfalls auf der schwarzen Liste.Das Vermögen der Unternehmen und Privatpersonen auf der Sanktionsliste in den USA wird eingefroren. Transaktionen mit ihnen werden ebenfalls verboten.