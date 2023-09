Stellvertretender US-Handelsminister besucht mit Vertretern von 15 Unternehmen Südkorea

Photo : YONHAP News

Der stellvertretende US-Handelsminister Don Graves wird auf seiner Reise nach Südkorea in der kommenden Woche von Vertretern von 15 US-amerikanischen Unternehmen begleitet.Das US-Handelsministerium gab am Donnerstag offiziell bekannt, dass Graves vom 20. bis 26. September gemeinsam mit der Unternehmerdelegation Südkorea und Japan besuchen wird.Bei den Besuchen handelt es sich um eine Folgemaßnahme des trilateralen Gipfeltreffens zwischen den USA, Japan und Südkorea.Im Mittelpunkt der Reise steht die Förderung der Handelsbeziehungen in den Bereichen Cybersicherheit und wichtigste neue Technologien.Vor allem für den Schutz kritischer Infrastrukturen und technologischer Ökosysteme wollen sich beide Länder einsetzen.