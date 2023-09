Ukraine: Nordkorea liefert seit eineinhalb Monaten Munition an Russland

Photo : YONHAP News

Nordkorea beliefert laut einem ranghohen Beamten der Ukraine bereits seit eineinhalb Monaten Russland mit Munition.Wie das ukrainische Medium „Voice of Ukraine“ am Donnerstag (Ortszeit) berichtete, habe Kyrylo Budanow, Direktor der Hauptverwaltung Aufklärung des Verteidigungsministeriums der Ukraine, gesagt, dass nach einer Vereinbarung vor anderthalb Monaten die Einschiffung begonnen habe.Leider sei Nordkorea eines der wichtigsten Länder, die Waffen in Massen produzieren könnten. Russland könne da nicht mithalten, sagte er in einem Interview.Der von Budanow erwähnte Zeitpunkt fällt mit dem Zeitpunkt des Besuchs des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu in Nordkorea zusammen. Schoigu hatte anlässlich des Jahrestags des Waffenstillstands im Koreakrieg vom 25. bis 27. Juli Nordkorea besucht.Budanow äußerte sich besorgt darüber, dass sich Nordkoreas Munitionslieferungen negativ auf den Krieg in der Ukraine auswirken würden, da dadurch das Problem der Munitionsknappheit bei der russischen Armee gelindert würde.