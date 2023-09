﻿38 North: Nordkorea kann Russland kontinuierlich mit Waffen versorgen

Photo : KBS News

Nordkorea verfügt einer Analyse zufolge über die Produktionskapazitäten für die Lieferung von Waffen an Russland.Das berichtete die auf Nordkorea spezialisierte US-Website 38 North am Donnerstag.Dem Bericht zufolge werde die Zahl der Beschäftigten in Nordkoreas Rüstungsindustrie auf zwei Millionen geschätzt.Der Rüstungssektor verfüge im Hinblick auf Produktion und Beschäftigung über eine beträchtliche Größe. Gestiegene Waffenverkäufe an Russland könnten der nordkoreanischen Wirtschaft Impulse geben.38 North wies allerdings darauf hin, dass noch unklar sei, ob Nordkorea Waffen und Munition aus seinen Beständen verkaufen oder seine Produktion auf langfristige Exporte umstellen wollen.Auf lange Sicht könnten den Gewinnen mit Waffenexporten nach Russland nämlich Grenzen gesetzt sein.Dies wurde damit begründet, dass die Aufträge nach einem Ende des Kriegs in der Ukraine stark zurückgehen würden. Ein weiterer Grund sei, dass die nordkoreanische Rüstungsindustrie mit anderen Industriezweigen kaum vernetzt sei.