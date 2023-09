Südkoreanische öffentlich-private Delegation für Kooperation bei Wiederaufbau besucht Ukraine

Photo : YONHAP News

Eine südkoreanische Delegation für die Kooperation beim Wiederaufbau, die die Regierung gemeinsam mit Unternehmern bildete, hat erstmals die Ukraine besucht.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte am Freitag mit, dass die gemeinsame Delegation des Zivilsektors und der öffentlichen Hand für die Kooperation beim Wiederaufbau in der Ukraine am Mittwoch und Donnerstag Kiew besucht habe.Die von Landminister Won Hee-ryong angeführte Gruppe traf sich mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und bekundete die Bereitschaft, zum Wiederaufbau in der Ukraine beizutragen.Laut einem Beamten des Landministeriums wurden solche Unternehmen in die Gruppe aufgenommen, die Wiederaufbauprojekte ausführen können, die die Ukraine dringend benötigt und für die sich das Land besonders interessiert.Es ist das erste Mal seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine, dass viele Unternehmer, die sich konkret an Wiederaufbauprojekten beteiligen können, in die Ukraine reisten.