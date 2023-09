Südkorea unterzeichnet Kreditabkommen mit Ukraine

Photo : YONHAP News

Südkorea hat mit der Ukraine ein Abkommen zur Gewährung von Krediten aus seinem Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (EDCF) formell abgeschlossen.Nach Angaben des südkoreanischen Finanzministeriums am Freitag fand die Unterzeichnungszeremonie am Mittwoch in Kiew in Anwesenheit von Landminister Won Hee-ryong und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj statt.Der EDCF dient der Bereitstellung von langfristigen, niedrigverzinslichen konzessionären Krediten mit dem Zweck, die wirtschaftliche und industrielle Entwicklung in Entwicklungsländern zu unterstützen.Ein Abkommen über die Gewährung von Krediten stellt den ersten Schritt für die Unterstützung über den EDCF dar.Die Regierung will laufend Wiederaufbauprojekte mittels des EDCF ermitteln und die Beteiligung koreanischer Unternehmen daran aktiv unterstützen.Seoul will auch die beim letzten G20-Gipfel angekündigten Ukraine-Hilfen in Höhe von über zwei Milliarden Dollar vorantreiben.