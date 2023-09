﻿Minister deutet angesichts steigender Ölpreise zusätzliche Verlängerung der Kraftstoffsteuersenkungen an

Photo : YONHAP News

Finanzminister Choo Kyung-ho hat ein Festhalten an Steuersenkungen für Kraftstoffe angedeutet. Damit sollen die Bemühungen um eine Stabilisierung der Ölpreise verstärkt werden.Das sagte Choo am Freitag bei einer Sitzung zur Bewertung der Verbraucherpreise und der Lebensbedingungen der Bürger. Die Regierung werde eine weitere Verlängerung der Kraftstoffsteuersenkungen und der staatlichen Subventionen prüfen, die zuvor bis Oktober verlängert worden waren.Der Finanzminister erklärte, dass das öffentliche Ölunternehmen KNOC und die Korea Petroleum Quality and Distribution Authority (K-Petro) landesweit mit Preisuntersuchungen an großen Tankstellen begonnen hätten. Sie wollten die Preise überprüfen, um deren Stabilität zu gewährleisten.Angesichts des bevorstehenden Erntedankfestes Chuseok erklärte der Minister, die Regierung werde ihre Bemühungen fortsetzen, die Preise für 20 stark nachgefragte Agrar-, Vieh- und Fischereiprodukte etwa sechs Prozent unter den Preisen des Vorjahres zu halten.