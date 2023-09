﻿Südkoreas Verteidigungsministerium bestätigt mögliche Waffenlieferungen Nordkoreas an Russland

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat verschiedene Indizien dafür zusammengetragen, dass Nordkorea Waffen an Russland liefert.Ein Beamter des Verteidigungsministeriums sagte am Freitag, dass Seoul und Washington im Rahmen einer gemeinsamen Zusammenarbeit kontinuierlich nach Anzeichen für Waffenlieferungen Pjöngjangs an Moskau im Ukraine-Krieg gesucht hätten.Auf die Frage, ob sich die bisherige Politik der Regierung, keine tödlichen Waffen an die Ukraine zu liefern, dadurch ändern könnte, antwortete der Beamte, dass die derzeitige Politik unverändert beibehalten werde.Ausländische Medien hatten im Juli berichtet, dass es sich bei manchen der vom ukrainischen Militär beschafften russischen Granaten um nordkoreanische Produkte handelte, auf denen koreanische Schriftzeichen zu erkennen waren.