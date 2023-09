Präsident Yoon: Nordkoreanischer Nuklearangriff bedeutete Ende des Regimes

Photo : YONHAP News

Südkorea will sich international solidarisieren, um gegen die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland vorzugehen.Staatspräsident Yoon Suk Yeol gab am Sonntag in einem schriftlichen Interview mit der Nachrichtenagentur AP bekannt, dass die nordkoreanisch-russische Kooperation im Militärbereich gegen internationale Sanktionen, darunter auch die vom UN-Sicherheitsrat verhängten, verstieße und illegal sowie ungerecht sei.Nach weiteren Angaben Yoons werde ein nordkoreanischer Nuklearangriff gleich welcher Form eine sofortige, überwältigende und ausschlaggebende Reaktion Südkoreas und der USA zur Folge haben. Dies würde mit dem Sturz des nordkoreanischen Regimes enden.Im Hinblick auf die Einigung von Camp David für die trilaterale Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan erläuterte das südkoreanische Staatsoberhaupt, dass sie kein bestimmtes Land ausschließe und nicht darauf abziele, eine exklusive Gruppe von Verbündeten zu bilden.