Russland wird Kooperation mit Nordkorea fortsetzen

Photo : YONHAP News

Russland wird die Zusammenarbeit mit Nordkorea fortsetzen.Der russische Außenminister Sergei Lawrow sagte am Sonntag im Interview mit dem Staatsfernsehen Rossija 1, Russland habe keine Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Der UN-Sicherheitsrat habe Sanktionen verhängt, daher sollten Proteste dort eingereicht werden. Russland werde mit Nordkorea gleichberechtigte sowie faire Beziehungen weiter entwickeln.Experten rechnen damit, dass Russland und Nordkorea nach dem Gipfeltreffen am letzten Mittwoch ihre militärische Kooperation verstärken werden. Es gebe die Befürchtung, dass beide Länder Waffen handeln könnten, was einen Verstoß gegen UN-Sicherheitsratsresolutionen gegen Nordkorea darstellte.